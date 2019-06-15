Трансфер Крицюка обойдется «Локомотиву» в 7 млн евро

Москва, 15 июня. Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк может продолжить карьеру в «Локомотиве». Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

По словам источника ФАН, «быки» не хотят расставаться с 28-летним вратарем и хотят получить за его переход 7 млн евро. Сообщается также, что именно Крицюк, а не Михаил Левашов, является основным кандидатом на позицию голкипера в «Локомотиве» в случае, если Маринато Гильерме примет решение не продлевать контракт с «железнодорожниками».

Крицюк перешел в «Краснодар» летом 2016 года из португальской «Браги» за 4 млн евро. С тех пор он провел 66 матчей, в 31 из которых сохранил ворота в неприкосновенности. В текущем сезоне он провел 17 матчей, 15 мячей пропустил и в 7 встречах сыграл успешно, не позволив сопернику оформить гол.

Контракт Гильерме с «Локомотивом» истекает в конце июня, и вратарь уже отклонил два предложения столичного клуба о продлении контракта. В его услугах заинтересован московский «Спартак».