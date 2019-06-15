Россия и Белоруссия согласовали 90% программы интеграции стран

Москва, 15 июня. Представители России и Белоруссии согласовали около 90% программы по углубленной интеграции двух стран, сообщил министр экономичного развития РФ Максим Орешкин после переговоров с министром экономики Белоруссии Дмитрием Крутым.

Министерская встреча состоялась в Москве. Орешкин напомнил, что три недели назад уровень согласования Москвой и Минском программы интеграции стран был около 70%.

«Я думаю, что сейчас уже можно сказать, что у нас 90% документа согласовано, — объявил глава Минэкономразвития России. — Да, есть еще детали по срокам, дальше будет более глубокая проработка тех элементов, которые есть, но мы постепенно движемся к 100-процентной отметке».

По его мнению, согласование может быть завершено 21 июня, когда встретятся премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас.

«Я думаю, разговор, который состоится между премьерами, состоится он на следующей неделе, запланирован на пятницу, он сделает еще серьезный шаг вперед», — уточнил Орешкин.

Накануне глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что переговоры о внедрении единой валюты в России и Белоруссии ведутся, но сейчас они на начальной стадии.

Россия и Белоруссия договорились о создании Союзного государства, которое будет обладать единой валютой. Ее введение допустил в январе глава Белоруссии Александр Лукашенко, уточнив, что речь не должна идти о российском рубле.