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Сын Алибасова рассказал о прогнозах врачей

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Сын Алибасова рассказал о прогнозах врачей

Москва, 15 июня. Сын продюсера и музыканта Бари Алибасова рассказал о самочувствии отца и прогнозах медиков.

По его словам, Алибасов по-прежнему находится в реанимации, но по результатам комплексного обследования медики дают достаточно позитивный прогноз. Тем не менее риск внутреннего кровотечения сохраняется до начала следующей недели.

Алибасов-младший добавил, что продюсер еще не совсем пришел в себя после искусственной комы. По его словам, Алибасов уже узнает его и свою супругу Лидию Федосееву-Шукшину, однако не может понять, какой сейчас год.

«Проблема — он теряется во времени: он то в 2005 году, то в 1998-м. Он засыпает и каждый раз просыпается в новом дне своей жизни», — сказал сын Алибасова в интервью НТВ.

Он также прокомментировал слухи о том, что музыкант не сможет нормально питаться из-за последствий ожога. Алибасов-младший подчеркнул, что однозначно сказать об этом можно будет только через месяц.

Сын Алибасова рассказал о прогнозах врачей

Однако состояние продюсера могли осложнить последствия инцидента с его бывшей возлюбленной, которая однажды во время ссоры ударила его ножом в живот, добавил сын Алибасова. По его словам, ожоги на месте шрама представляли наибольшую опасность.

Напомним, Бари Алибасова госпитализировали после того, как он 4 июня случайно выпил жидкость для очистки труб. Медики диагностировали у него значительные ожоги желудка, пищевода и дыхательных путей. Несколько дней музыкант находился в состоянии медикаментозного сна.

Ранее Алибасов-младший заявил о намерении отправить отца в заграничную клинику после того, как его выпишут из НИИ имени Склифосовского. По его словам, продюсеру досаждают бесконечные посетители.

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Автор: Данила Копп
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