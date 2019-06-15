Пучков напомнил Ройзману, что люди не хотят видеть во власти «кокетливых наркоманов» типа Резника

Дмитрий Пучков выступил с критикой Евгения Ройзмана, который решил высказаться по поводу наркоскандала с депутатом закса Максимом Резником и обещал убедить парламентария сдать наркотест.

Наркоскандал, в котором «засветился» депутат закса Санкт-Петербурга Максим Резник, набирает обороты. Парламентарий, которого поймали с поличным за употреблением запрещенных веществ, отказался проходить тест на наркотики. Поэтому к обсуждению ситуации подключились авторитетные специалисты, которых обеспокоила ситуация с употреблением запрещенных веществ высокопоставленными лицами.

Экс-мэр Екатеринбурга и основатель фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман рассказал корреспондентам ФАН о своем отношении к Резнику, который был уличен в употреблении легких наркотиков и отказался сдавать анализы на содержание запрещенных веществ в организме. В контексте сложившейся ситуации политик уточнил, что тест должен пройти не только оскандалившийся парламентарий, но и все депутаты заксобрания Санкт-Петербурга.

«Максим там сидит, я сейчас с ним поговорю, посмотрю в глаза. Но я считаю на самом деле, что имеет смысл всем депутатам заксобрания, допустим, перед началом осенней сессии, чтобы кто-то выступил с инициативой, сказал: «Друзья! Ходят разговоры, давайте все сдадим тест. Сдадим тест, чтобы мы могли спокойно смотреть в глаза друг другу», — заявил Ройзман.

Факт того, что отказ Резника от проверки на употребление запрещенных веществ привлек внимание борца с наркотиками, говорит о многом. Сам Ройзман также пообещал убедить депутата сдать тест.

Однако публицист и писатель Дмитрий Пучков достаточно резко высказался по поводу предложения Ройзмана. Он объяснил, что «никаких разговоров не ходит» и дело вовсе не в том, чтобы депутаты могли «спокойно смотреть в глаза друг друга».

«Гражданам не интересно, как они друг на друга смотрят. Гражданам интересно, чтобы городом и страной управляли трезвые, компетентные люди. А не кокетливые наркоманы», — подчеркнул Пучков.

Ранее депутат закса Максим Резник стал участником наркоскандала после публикации в СМИ серии видеороликов, на которых политик, предположительно, курил запрещенные вещества на балконе своего дома. Помимо этого, парламентарий со своей женой прилюдно раскуривал марихуану во время отпуска в Праге. Отдых Резника и Казариной также был снят неравнодушными гражданами.

Петербуржцы писали петицию на имя председателя заксобрания Петербурга и требовали, чтобы Резник сдал тест на наркотики. В случае положительного результата жители призывали лишить парламентария мандата. Со схожей инициативой выступили и коллеги депутата, которые считают недопустимым употребление наркотиков представителем власти. Несмотря на острую реакцию общественности, Резник до сих пор уклоняется от медицинских процедур и цинично заявляет о своей невиновности.