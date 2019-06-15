Режиссер Дзеффирелли скончался на 97-м году жизни

Рим, 15 июня. Легендарный итальянский режиссер театра и кино Франко Дзеффирелли скончался на 97-м году жизни, сообщили в фонде, который носит имя маэстро.

В фонде отметили, что режиссер боролся с продолжительной болезнью. На 97-м году жизни он скончался в своем доме в Риме.

«Несколько минут назад спокойно остановилось сердце Франко Дзеффирелли», — сообщили на его сайте.

Информация о месте и дате похорон Дзеффирелли сообщат позже, однако уже известно, что маэстро упокоится на кладбище Porte Sante, расположенном во Флоренции.

Церемония прощания с мастером состоится в мэрии Рима на Капитолийском холме в понедельник, 17 июня. Соболезнования семье режиссера уже выразили председатель сената итальянского парламента Элизабетта Казеллати, мэр Флоренции Дарио Нарделла, глава Рима Вирджиния Раджи и министр культуры Италии Альберто Бонисоли.

Дзеффирелли учился на архитектора, однако его планы сорвала Вторая мировая война. Будущий режиссер стал партизаном итальянского движения Сопротивления, а затем — переводчиком шотландской гвардии. После войны его заинтересовали театр и кино, однако его карьера началась не в качестве режиссера — он делал декорации и костюмы для фильмов и спектаклей Лукино Висконти, а также работал театральным художником.

В 1953 году его пригласили как художника в La Scala для постановки «Золушки» Россини, но он стал режиссером этого спектакля. Постановка имела огромный успех. В кино ему популярность принесли экранизации Шекспира — «Укрощение строптивой» и «Ромео и Джульетта».