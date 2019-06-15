Генеральная прокуратура Судана опровергла сообщения об участии в разгоне забастовки

Хартум, 14 июня. Генеральная прокуратура Судана не участвовала в разгоне забастовки в Хартуме.

Как сообщает «Анатолийское агентство», члены юридического совета Генпрокуратуры Судана помогают Военному совету по эвакуации и очистке территории «Колумбии».

Напомним, ранее переходный военный совет Судана сделал специальное заявление по поводу последних событий в республике. Как отметили в ПВС, Совет не будет подвергаться какому-либо внутреннему или внешнему давлению, либо политическому шантажу.

11 апреля в Судане произошел военный переворот. После отстранения от должности президента страны Омара аль-Башира на время переходного периода был сформирован Военный совет.