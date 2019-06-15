«Ан-Нусра»* убивает мирных сирийцев в Хаме, но Турция не хочет прекращать поддержку боевиков

Город Хама и его пригороды подверглись вчера ракетному обстрелу со стороны террористических группировок, действующих в идлибской зоне деэскалации. За один день столица провинции несколько раз оказалась под огнем РСЗО боевиков, сообщается о погибших среди мирных жителей.

Как сообщил специальному корреспонденту Федерального агентства новостей военный источник в Хаме, террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» (коалиция группировок, подконтрольных запрещенной в России «Джебхат ан-Нусре1») выпустили по городу не менее 15 ракет. Первый удар пришелся по пригороду Хамы — в результате получили повреждения ряд зданий, объекты инфраструктуры, однако никто не погиб.

Спустя примерно 30 минут последовал следующий удар. Одна из семи выпущенных боевиками «Ан-Нусры» ракет попала в жилой дом. В одной из комнат здания спали двое детей, а в другой родители. Взрослые погибли сразу, получив множественные осколочные ранение, детей завалило частью обрушившейся стены и потолочными перекрытиями. Живым из-под обломков удалось достать только одного из детей — об этом рассказали соседи, участвовавшие в разборе завалов.

Еще одна из ракет попала в крышу другого жилого дома, пробив потолок и вызвав повреждения внутри здания. К счастью, в результате этого взрыва никто не пострадал.

Отметим, несмотря на все меры, предпринимаемые Дамаском и Россией для снижения градуса эскалации в Идлибе, боевики «Тахрир аш-Шам» продолжают обстрелы, стараясь в том числе нанести удары по Хаме и соседнему военному аэродрому.

Террористы изматывают сирийские войска постоянными нападениями на переднем крае. Боевики не поддержали инициативу по введению режима прекращения огня — «режим тишины» с сирийской стороны был введен после того как в ходе боя турецкий наблюдательный пункт в Шер Магаре попал под обстрел боевиков. Турецкие военные обратились к ВКС РФ с просьбой нанести авиаудары, чтобы заставить боевиков прекратить огонь, однако впоследствии Анкара возложила ответственность за инцидент на сирийскую армию. Россия и Турция прорабатывают комплекс мер для предотвращения новых подобных случаев.

Несмотря на то, что боевики даже не думали о соблюдении «режима тишины» и обстреливают даже жилые районы, не следует воспринимать это решение как «предательство» в борьбе с террористами, уверен политолог, независимый журналист Александр Асафов. В беседе с Федеральным агентством новостей он подчеркнул, что в данном случае важно постараться максимально сохранить жизни мирного населения, которое находится на территории, удерживаемой «Тахрир аш-Шам». Несмотря на то, что режим прекращения огня был принят под давлением Турции, он оправдан.

«Конечно же, режим прекращения огня, который соблюдает только одна из сторон, всегда выглядит какой-то политической хитростью, желанием помочь стороне, которая не прекращает огонь, не вступает в договоренности и не намерена идти на примирение. Это выглядит уступкой, закулисным соглашением. Однако в этом случае, хочу напомнить, в зоне столкновений проживает большое количество мирных жителей, и эти мирные жители отчаянно нуждаются в этом «режиме тишины». Если без ущерба — ущерба позиционного, ущерба в живой силе и технике, — можно дать людям возможность хотя бы спокойно убежать из районов боестолкновений, то это нужно сделать», — подчеркнул Асафов.

Разумеется, отметил политолог, декларируемые политические цели — предположения, что боевики могут «одуматься» и сесть за стол переговоров с Сирией и РФ — скорее фикция, поскольку для любых конструктивных обсуждений сначала обе стороны должны выполнять соглашение о прекращении огня. На «непримиримых» боевиков в этом отношении надеяться не приходится.

«Война против боевиков, я думаю, будет продолжаться не до начала политических переговоров — с «Тахрир аш-Шам» или с остатками «умеренной оппозиции» — а до полного уничтожения боевиков. Это случится рано или поздно, время покажет», — заявил эксперт, отметив, что пока что боевики не собираются прекращать свои действия и используют любые передышки для того, чтобы получить тактические преимущества.

Позиция Турции в вопросе с Идлибом крайне противоречивая, поскольку президент Реджеп Тайип Эрдоган очень не хочет принимать реальное положение вещей, которое идет вразрез с его очень давними планами.

«По понятным причинам для Турции успехи сирийской армии являются демонстрацией провала турецких амбиций. Стоит вспомнить речь Эрдогана, который говорил о том, что ряд сирийских провинцией является «южной Турцией». Разумеется, его беспокоит и курдский вопрос — он и тем курдам, что живут в его стране, и тем, что находятся за пределами Турции и держат в руках оружие, должен демонстрировать политически и военно сильную Турцию, которая способна повторить закончившийся достаточно давно «Щит Евфрата» и показать свою мощь.

В Идлибе у Эрдогана не осталось ни политических, ни военных возможностей, и его позиция сильно ослабла, считает Асафов — радикальные боевики трудно поддаются контроль, а «умеренные» оттеснены от власти и вынуждены идти на поводу у радикалов с турецким оружием в руках.

«Он пытается показать свою силу и получить необходимые ему преференции. Эти попытки затормозить окончательную победу Сирийской арабской армии очевидны, поскольку Эрдоган бы хотел, чтобы это была его победа. Но исторический процесс и ситуация в регионе показывают, что победа по турецкому сценарию, с реализацией амбиций Эрдогана, о которых заявлял он сам и его окружение, и с учетом внутреннего напряжения в Турции в контексте падения лиры и последних выборов, просто невозможна, — подчеркнул политолог. — Для того, чтобы компенсировать это хотя бы с психологической точки зрения, он будет тормозить процесс и косвенно оказывать противодействие Сирии в Идлибе».

Крупные изменения в Сирии, выразил уверенность собеседник ФАН, уже не за горами.

«Учитывая, что Владимир Путин недавно призвал начинать политические преобразования в Сирии, мы, очевидно, наблюдаем закат этих конфликтов и в скором времени увидим новую Сирию, где существующие противоречия будут урегулированы, а сирийская армия спокойно зачистит оставшиеся анклавы боевиков и выгонит боевиков из Сирии — а куда их увезут их покровители, это уже отдельная история», — подытожил Александр Асафов.

1 Организация запрещена на территории РФ.