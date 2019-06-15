Почему прекращение дела Голунова расстроило либералов

Так называемая либеральная оппозиция планирует устроить в России бессрочный протест, чтобы раскачать политическую ситуацию, рассказал Федеральному агентству новостей директор Института политических исследований Сергей Марков. В качестве предлога будет использована ситуация вокруг журналиста «Медузы» Ивана Голунова, уголовное дело против которого было закрыто. Аналитик уверен, что за либералами стоят прозападные силы, которые хотят ослабить и уничтожить Россию.

Напомним, московская мэрия согласовала «сторонникам» Голунова митинг, который состоится 16 июня. Казалось бы — одной акции вполне достаточно, но им этого показалось мало, поэтому они потребовали провести еще одно публичное мероприятие 23 июня, которое также было согласовано.

Сергей Марков уверен: провокаторы хотят организовать еще один митинг, чтобы запустить так называемый «бессрочный протест», о котором ранее говорили эксперты.

«Совершенно очевидно, что так называемые майданные политические силы — партии 90-х или болотные — используют дело Голунова для раскручивания оппозиционных настроений. В этой же связи была организована акция 12 июня, несмотря на то, что журналист был оправдан и вышел на свободу», — говорит политолог.

По его словам, вышедших на улицы 12 июня совершенно не заботила судьба самого Голунова. Сергей Марков не исключил, что прекращение уголовного дела многих даже расстроило, поскольку журналист теперь не может выступать в качестве «сакральной жертвы».

«Им наплевать на Голунова. Более того, многие из них были очень серьезно огорчены, что его освободили. Поскольку он теперь не может быть катализатором для того, чтобы подогревать общественно-политические выступления», — рассуждает собеседник ФАН.

Марков обратил внимание, что либералы приписали заслугу освобождения журналиста «Медузы» себе, хотя на самом деле этим занимались правоохранительные органы и представители иных государственных органов власти. Тем не менее сейчас «оппозиционеры» осмелели и пытаются давить на других политиков.

«После освобождения Голунова, поскольку либералы почувствовали свою силу, они будут и дальше давить. [Общественный деятель Анна] Федермессер отказалась баллотироваться в центральном округе, поскольку испугалась травли», — с сожалением констатировал директор Института политических исследований.

Эксперт заметил, что ситуацию внутри России пытаются раскачать в первую очередь США. Запад хотел бы повторить в РФ майдан, аналогичный украинскому: с жертвами и свержением законно избранной власти.

«То, что происходит, связано с внешними попытками раскачать ситуацию. Даже не просто раскачать ситуацию, а совершить государственный переворот. Для этого и проводятся эти митинги и демонстрации», — заявил Марков.

Политический аналитик предложил рецепт, как без применения силы, законным способом прекратить протесты.