Москва, 16 июня. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента Федеральному агентству новостей.

«Вы выбрали одну из самых гуманных и сложных профессий — заботу о человеке и его здоровье», — говорится в тексте поздравления.

По словам Володина, к врачу обращаются с надеждой, рассчитывая на его профессионализм, опыт и знания.

«Часто от вас зависит не только самочувствие, но и настроение человека. Желаю вам, вашим семьям счастья, успехов и здоровья», — добавил спикер Госдумы.

Напомним, в воскресенье, 16 июня, в России отмечается День медицинского работника.