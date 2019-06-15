В Госдуме оценили решение Центробанка снизить ключевую ставку

Москва, 14 июня. Депутат Государственной думы Михаил Щапов поприветствовал решение Банка России снизить ключевую ставку до 7,5%. Политик в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что регулятор давно должен был пойти на такой шаг.

«ЦБ должен был снизить ставку уже очень давно. Экономика катастрофически замедлилась — до 1%, доходы людей сокращаются пятый год подряд, предприятия испытывают огромную нехватку финансовых средств: своих нет, а кредиты очень дорогие именно потому, что ставка Центробанка находится на очень высоком уровне. Без финансирования предприятия поставлены на грань выживания», — сказал парламентарий в беседе с ФАН.

По его словам, в прошлом году в России число закрывшихся юрлиц было больше, чем открывшихся. Щапов уверен, что для роста необходимо дать компаниям «доступ к дешевому кредиту» и политика Банка России в этом вопросе является определяющей.

Депутат сообщил, что предложил главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной поступить в этом вопросе именно таким образом.

«В ответ глава Центробанка сказала, что наши предприятия вполне могут и должны развиваться на свои собственные деньги, а для ЦБ главное — удерживать инфляцию, чтобы граждане могли взять больше жилья в ипотеку. Мы с такой позицией не согласны, — сказал собеседник агентства. — Недавно я поводил опрос у себя в соцсетях среди предпринимателей, а также общался с бизнесом на встречах. 90% руководителей предприятий говорят что без кредитных ресурсов их компании развиваться не могут. Хорошо, что и ЦБ сменил политику и начал снижать ставку. Для экономики дешевый кредит нужен, как воздух».

Накануне стало известно, что Центробанк снизил ставку на 0,25 процентного пункта. Теперь ключевая ставка равняется 7,5% годовых.