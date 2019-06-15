Иран стал «костью в горле» для планов США на востоке Сирии

Сотрудничество в РФ, Ирана и Турции приносит реальную отдачу в Сирии и способствует в долгосрочной перспективе политическому урегулированию и стабилизации ситуации в стране, заявил в ходе саммита в Душанбе президент России Владимир Путин. Среди прочего президент России отметил важную роль тройки в процессе формирования и запуска работы сирийского конституционного комитета.

Следует отметить, что Иран уже длительное время остается важным партнером и союзником Сирии и во многом именно благодаря вмешательству Ирана было предотвращено падение Дамаска на раннем этапе гражданской войны в стране. Уже в 2011 году иранское правительство поддержало президента Сирии Башара Асада, направив элитные подразделения для помощи в подавлении восстания. На протяжении всего конфликта в Сирии иранские оказывали существенную помощь в борьбе с мировым терроризмом плечом к плечу с сирийцами. Кроме того, Иран снабжает союзника вооружением и оказывает финансовую помощь.

В настоящее время Иран и иранские силы в восточной Сирии стали существенным препятствием на пути планов США (и не только американцев). Помощь со стороны Ирана никак не вписывается в стратегию Штатов, связанную с продажей нефти, нелегально добываемой на оккупированных проамериканскими силами территориях к востоку от Евфрата. Кроме того, американцы всеми силами пытаются прервать проходящий через Ирак и Сирию транзитный путь Тегеран — Бейрут.

Как утверждают источники Федерального агентства новостей, для того, чтобы лишить Сирию важнейшего стратегического союзника, американское командование разработало план, частью которого стало создание тренировочных лагерей для боевиков проамериканских формирований «Свободной сирийской армии» в зоне «Ат-Танфа» . Среди задач, поставленных перед боевиками их американскими покровителями — совершение провокаций на территориях, подконтрольных официальному Дамаску.

Идея американских спецслужб состоит в том, чтобы мелкие группы боевиков, переодетые в форму иранских вооруженных сил, совершали провокации против сирийских войск. И наоборот — одетые в форму САА боевики могут совершать провокационные действия в районах, где действуют иранские силы.

Судя по всем, план уже пытаются реализовать — хотя на данный момент не слишком успешно. С начала июня в сирийской «белой пустыне» были уничтожены несколько групп боевиков проамериканской «Новой сирийской армии» - так называют получающие снабжение от США остатки «Южного фронта» ССА. В то же время из Абу-Кемаля — стратегически важной восточной точки Сирии на границе с Ираком — поступают тревожные сообщения о противоречиях между военными САА и базирующимися там иранцами — членами Корпуса стражей Исламской революции и проиранскими ополчениями. Также ранее стало известно о планах нападения на Абу-Кемаль — это позволило бы отсечь иранские силы в Сирии от подкреплений и существенно обострить обстановку на востоке Сирии в то время, пока на северо-западе страны идет операция против террористов «Джебхат ан-Нусры1» (запрещена в РФ).

На данный момент усилия США вбить клин между союзниками успехом не увенчались. Однако само наличие в зоне «Ат-Танфа» тренировочных баз боевиков заставляет предполагать, что провокации будут продолжаться.

В настоящее время Вашингтон любыми возможными способами старается повредить Ирану, чтобы ограничить его влияние на Ближнем Востоке и в том числе в Сирии, считает политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Он подчеркнул, что вбить клин между Дамаском и Тегераном на данном этапе американцам будет очень сложно.

«Иран оказывает помощь сирийскому правительству на протяжении всего периода вооруженного конфликта, и эта помощь очень существенна, она носит как военный, так и гуманитарный характер. Во многом именно тесные отношения с Ираном играют важную положительную роль в современной ситуации в Сирии. Следует также отметить, что Иран вместе с Россией и Турцией является очень важным участником «астанинского формата» переговоров по Сирии. Для Дамаска помощь Ирана в настоящий момент является важной и в значительной степени определяющей», — напомнил Владимир Шаповалов.

Политолог отметил, что провокации США в Сирии нацелены в первую очередь на Иран, который Вашингтон пытается любыми способами дестабилизировать и ограничить в возможностях, и который в перспективе является целью очередной «цветной революции».

«Действия США вполне понятны: Соединенные Штаты оказывают давление на все страны, которые являются друзьями или партнерами Ирана, будь то экономическое партнерство — например, с европейскими странами, — или военно-политическое партнерство, — объяснил политолог. — США ставят своей целью нанесение максимального урона Ирану, фактически против Ирана идет необъявленная война, причем те или иные действия со стороны Соединенных Штатов происходят по надуманным поводам. По сути, речь идет о целенаправленной травле суверенного государства со стороны США — что, собственно, мы наблюдаем не в первый раз».

Масштабные экономические и военные возможности Ирана, его центральное положение между Ближним и Средним Востоком, значительные дипломатические связи и самое главное — нефтяные богатства сделали страну естественной целью для США задолго до Исламской революции, в ходе которой была создана современная исламская республика.

«[США пытается надавить] на страну, которая является крупным политическим игроком. Фактически речь идет о развязанной кампании по дискредитации Ирана и его народа. Это компания уже в настоящий момент приводит к достаточно серьезной дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке — и в политической, и в экономической сфере», — отметил собеседник ФАН.

В этом случае попытки провести провокацию в Сирии — лишь отголоски масштабных операций Вашингтона, который пытается на пару с Саудовской Аравией установить контроль над всеми процессами на Ближнем Востоке.

«Разумеется, сирийско-иранские отношения также в данном случае попадают под удар, поскольку США осуществляют нападение на Иран широким фронтом и стремятся оказать давление на своих «младших союзников», если у них есть отношения с Ираном — здесь речь в первую очередь о европейских странах. Для США важно лишить Иран международной поддержки и здесь «все средства хороши», — подчеркнул политолог, — я думаю, что попытки дестабилизировать ситуацию и отношения Дамаска и Тегерана — один из таких методов. Но следует отметить, что на Ближнем Востоке уже хорошо изучили методы американской политики, и политики США в Сирии в том числе, так что вряд ли эти провокации будут успешными».

Россия, по словам Владимира Шаповалова, должна внимательно следить за ситуацией, но вмешиваться только при необходимости — у РФ нет ни возможности, ни потребности в том, чтобы подменять собой роли Ирана в Сирии. Эксперт подчеркнул, что свою самую важную роль в Сирии Россия уже выполнила.

«У нас совершенно иная позиция [в сравнении с Ираном]. Именно Россия внесла самый важный вклад в то, что террористы разбиты, сирийский народ спасен от террористической угрозы, а сирийское государство восстановлено. Благодаря России большая часть территории Сирии освобождена от боевиков, осталось лишь несколько анклавов, и уже не за горами окончательное и полное освобождение Сирии от боевиков, после которого начнется мирное урегулирование. Россия является модератором этого процесса, и какими бы ни были проблемы, которые создают Соединенные Штаты, Россия, уверен, вместе с сирийским народом доведет этот процесс до успешного завершения. Подчеркну: это произойдет в любом случае, какие бы действия ни предпринимали Штаты, — объявил Шаповалов. — Конечно, и для РФ, и для Сирии важно, чтобы другие страны, в том числе Иран, также принимали в этом участие».

1 Организация запрещена на территории РФ.