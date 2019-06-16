Володин поздравил Терешкову с 56-летием полета в космос

Москва, 16 июня. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил героя СССР, первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову с 56-летием со дня ее одиночного полета вокруг Земли. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента Федеральному агентству новостей.



По словам Володина, Терешкова вписала яркую страницу в историю отечественной космонавтики и покорения Вселенной.

«Ваш легендарный полет стал настоящим прорывом в освоении космоса, расширил горизонты возможного для всего человечества», - отметил спикер Госдумы.

Володин подчеркнул, что слава подвига Валентины Терешковой не меркнет с годами.

«Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия. Мы гордимся Вами», - говорится в поздравлении председателя Госдумы.

Напомним, Валентина Терешкова стала первой в мире женщиной-космонавтом в 1963 году. Кроме того, она является единственной женщиной, совершившей космический полет в одиночку. Терешкова — первая в Российской Федерации женщина, получившая звание генерал-майора. Она является депутатом Госдумы России с 2011 года.