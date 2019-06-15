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Жертвами страшной аварии в Башкирии стали два человека

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Жертвами страшной аварии в Башкирии стали два человека

Уфа, 15 июня. Два человека погибли в ДТП в Куюргазинском районе в Башкирии, сообщил Федеральному агентству новостей источник.

Участниками автомобильной аварии, которая случилась на трассе «Ира-Магнитогорск» в трех километрах от населенного пункта Бугучана, стали два транспортных средства: ВАЗ-2110 и Mercedes.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля. В иномарке были три человека, двое из них — госпитализированы.

Подробности автомобильной аварии уточняются, на месте происшествия работают специалисты.   

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Автор: Данила Копп
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