Жертвами страшной аварии в Башкирии стали два человека

Уфа, 15 июня. Два человека погибли в ДТП в Куюргазинском районе в Башкирии, сообщил Федеральному агентству новостей источник.

Участниками автомобильной аварии, которая случилась на трассе «Ира-Магнитогорск» в трех километрах от населенного пункта Бугучана, стали два транспортных средства: ВАЗ-2110 и Mercedes.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля. В иномарке были три человека, двое из них — госпитализированы.

Подробности автомобильной аварии уточняются, на месте происшествия работают специалисты.