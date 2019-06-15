Легкомоторный самолет рухнул в реку на авиашоу в Польше, есть жертвы

Варшава, 15 июня. Легкомоторный самолет упал в реку на авиашоу в польском городе Плоцке. В результате происшествия погиб пилот, сообщил журналистам представитель местной спасательной службы Эдвард Мистера.

В Сети было опубликовано видео, которое демонстрирует, как самолет Як-52 упал в реку.

По словам спасателя, воздушное судно столкнулось с поверхностью воды во время выполнения акробатических фигур. Из реки достали часть обломков самолета. Также спасатели извлекли из воды тело погибшего пилота. Инцидент стал смертельным для 60-летнего жителя Германии, который приехал в Плоцк для участия в авиашоу.

После трагедии мероприятие было остановлено. На место падения самолета прибыли представители польской государственной комиссии по расследованию авиационных происшествий.

Отмечается, что подобный инцидент произошел восемь лет назад практически в этом же месте. Тогда погиб польский пилот, сообщает РИА Новости.