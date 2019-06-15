Три енота повредили иномарку в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 июня. Три енота выпали из окна в центре Петербурга и приземлились на припаркованную у дома иномарку, сообщили авторы паблика «ДТП и ЧП/Санкт-Петербург/Питер Онлайн/СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на пересечении улиц Марата и Достоевского. Три енота выпали из окна квартиры на четвертом этаже. Местом их приземления оказался припаркованный неподалеку кроссовер Renault Duster. Лобовое стекло иномарки сильно повреждено в результате «жесткой посадки» зверей.

Пострадали и сами животные. Очевидцы отмечают, что у перепуганных енотов мордочки и лапки в крови. По словам прохожего, у одного из зверей, возможно, даже точит кость. Однако есть надежда, что животные отделались лишь легкими повреждениями.

Вскоре появилась хозяйка енотов, которая запихнула больших и получивших травмы питомцев в маленькую переноску. Окружающие призывали ее обратиться к специалистам, чтобы помочь пострадавшим зверькам, однако она игнорировала их советы. По данным СМИ, она заявила, что собирается вызвать ветеринара, чтобы он осмотрел зверей.

Хозяйка Renault Duster потребовала от девушки возмещения ущерба. Как именно стороны решили этот вопрос, не сообщается.