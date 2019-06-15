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Сообщение о взрыве поступило с Ваганьковского кладбища

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Сообщение о взрыве поступило с Ваганьковского кладбища

Москва, 15 июня. Сообщение о взрыве в администрации Ваганьковского кладбища Москвы поступило в экстренные службы столицы, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Сообщение о взрыве на Ваганьковском кладбище поступило днем в субботу, однако затем вызов экстренных служб на место происшествия был отменен. По информации автора первого звонка, два человека получили ранения.

На место происшествия выехали экстренные службы города, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

12 июня сотрудники правоохранительных органов Москвы проверяли 12 станций метро и 11 парков столицы после сообщений об угрозе минирования. Как рассказали в полиции, сообщения об угрозе взрыва в местах с массовым пребыванием людей поступили в экстренные службы анонимно.

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Автор: Катерина Иванова
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