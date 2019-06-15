Додон заявил о преодолении кризиса в Молдавии

Кишинев, 15 июня. Отмена Конституционным судом решений, которые были приняты в период с 7 по 9 июня, позволила преодолеть политический кризис в Молдавии, заявил президент республики Игорь Додон.

«Все сомнительные юридические толкования, которые привели к возникновению политического и институционального кризиса в Республике Молдова, были отменены. Политический и конституционный кризис был преодолен!» — написал глава Молдавии на странице в Facebook.

Ранее стало известно, что КС Молдавии аннулировал свои решения, которые касались роспуска парламента, проведения досрочных выборов и ставили под сомнение легитимность правительства Майи Санду.

Политическая ситуация в Молдавии обострилась в начале июня. 8 июня в стране после трех месяцев ожидания было сформировано новое правительство. Однако КС признал решение незаконным. Парламент в ответ заявил, что Демократическая партия, которая находится у власти, пытается чрез судей узурпировать власть. На следующий день КС назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио главы государства, чтобы он подписал указы о роспуске кабмина и проведении досрочных выборов.

Накануне Демпартия объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. В субботу новое правительство во главе с Санду провело первое заседание.