Театр из Екатеринбурга показал «Чайку» Чехова в рамках «Фабрики Станиславского». ФАН-ТВ

Свердловский государственный академический театр драмы в рамках II летнего фестиваля губернских театров показал «Чайку» Антона Чехова. Премьера состоялась еще в августе 2018 года, с тех пор актеры признаются, что любовь к своим персонажам растет с каждым выходом на сцену.

«Чем больше я ее играю, тем больше я ее люблю. Вначале мне казалось, далекая от меня женщина, совсем не я, я не такая ужасная актриса, она жадная ужасно. Но если жадность не брать, то, наверно все во мне есть, может не в такой степени. Она Актриса Актрисовна такая, знает себе цену, знает, что она лучшая, знает, что нет равных ей», — говорит Ирина Ермолова, исполнительница роли Аркадиной, мамы Треплева.

Спектакль «Чайка» — это определенно «русский психологический театр». Актеры честно проживают свои роли на сцене. Александр Брагман рассказал, как ощущает это понятие.

«Эхо прошлого, видимо когда-то было. Все меньше остается педагогов и носителей этого понятия, но психологический театр русский или не русский — это всегда прекрасно, наблюдать за взаимоотношениями людей, основанных на разборе их характеров или сцен. Если мне не дают возможность импровизировать, я не репетирую. Не вижу никакого смысла становиться винтиком в руках режиссера. Спектакль создается в со-творчестве с режиссером, это значит, есть понятие поиска», — делится Александр Баргман, исполнитель роли Тригорина.

Драматургия и выстроенность спектакля позволяет вести диалог актеру с самим собой, со своим персонажем и с А.П. Чеховым. Также все актеры отметили работу режиссера Григория Козлова.

«Я в восторге от работы с Григорием Козловым, мы репетировали так, что незаметно все произошло. Без натуги, мы не насиловали себя, уча тексты. Все само, сам текст выучился, само родилось, так просто и по-настоящему, как-то честно», —говорит Александр Хворов, исполнитель роли Треплева.

Фестиваль завершит свою работу 16 июня в Московском Губернском театре. По итогу конкурсной программы назовут лауреатов премии за лучший актерский ансамбль, лучшую женскую и мужскую роли.