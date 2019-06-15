Вооруженный игрушечным пистолетом кузбассовец в чулке ограбил магазин

Кемерово, 15 июня. Сотрудники полиции задержали жителя Кемеровской области по подозрению в ограблении магазина. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Неоднократно судимый 33-летний мужчина в Березовском надел на голову чулок, вооружился игрушечным пистолетом и в 03.00 зашел в магазин. Он приставил «к затылку женщины предмет, похожий на пистолет, и потребовал выручку».

Из рук продавца злоумышленник получил 12 тысяч рублей и мобильный телефон, после чего скрылся в неизвестном направлении. Об этом пишет «Газета Кемерова».