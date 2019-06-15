Балтийский флот контролирует обстановку в районе учений НАТО
Москва, 15 июня. Силы Балтийского флота взяли на контроль обстановку в районе учений Североатлантического альянса, сообщил Национальный центр управления обороной.
Участники учений НАТО отрабатывают в южной части Балтийского моря практические эпизоды, которые связаны с радиоподавлением систем радиолокации и радионавигации, сообщили в ведомстве.
В связи с этим российская сторона осуществляет контроль радиоэлектронной обстановки в районе учений.
Учения Baltops-2019 стартовали 9 июня. В них принимают участие корабли и авиационная техника 16 стран альянса, в частности, Бельгии, Британии, Германии, Испании, Латвии, Литвы, Эстонии, США, Турции, Франции, а также его партнеров — Швеции и Финляндии.
Накануне стало известно, что с 14 по 16 июня ряд эпизодов учений пройдут у берегов Литвы и в литовских территориальных водах.