Первые 30 жителей ЛНР получили паспорта РФ в упрощенном порядке

Луганск, 15 июня. В ЛНР 30 жителям выдали паспорта РФ в упрощенном порядке. Для принятия присяги и прохождения предусмотренных российским законодательством действий группа жителей республики отправилась в город Новошахтинск Ростовской области, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сегодня первые жители Луганской области прошли процедуру приобретения российского гражданства и получили российские паспорта», — рассказал заместитель начальника главного управления МВД России по Ростовской области генерал-майор внутренней службы Вячеслав Нагоша.

Он сообщил, что на данный момент в обработке находятся порядка 12 тысяч заявлений о приобретении российского гражданства.

«В соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года, срок проверочных мероприятий составляет до трех месяцев. Уже принято порядка 1200 положительных решений о приобретении гражданства. Необходимо отметить, что проверочные мероприятия проводились в пределах одного месяца».

Нагоша также рассказал, что на территории Ростовской области функционируют четыре временных миграционных пункта по приему и выдаче документов о приобретении гражданства. Все они оснащены необходимым оборудованием. И сегодня в селе Покровское и Новошахтинске прошла первая процедура выдачи жителям Луганской и Донецкой областей паспортов РФ и приобретения гражданства РФ.