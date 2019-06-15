Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Автоэксперт дал советы по защите машины от угона

46
0 Оставить комментарий

Автоэксперт дал советы по защите машины от угона

Москва, 15 июня. Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто дал советы, как защитить машину от угона.

Автоэксперт отметил, что популярностью у автоугонщиков пользуются автомобили, которые чаще всего приобретают россияне. В прошлом году бесспорными лидерами продаж стали модели марки Lada, а также бюджетные корейские версии Hyundai и Kia. Моржаретто пояснил, что автомобили чаще всего воруют не для перепродажи и перебивки номеров, а для разбора. Следовательно, редкие модели машин не особо интересуют угонщиков.

Однако перестраховаться никогда не бывает лишним. Специалист советует оставлять машину в гараже. Если его нет — на улице, но в надежном месте — где есть фонари и видеокамеры. Есть шанс, что эти факторы отпугнут преступников.

Эксперт также оценил надежность системы самого автомобиля.

«Они в некоторых машинах эффективны, а в некоторых нет, — приводит его слова «Инфореактор» — Если беспокоитесь, можно поставить противоугонную систему.  Лучше это делать у дилеров, чтобы автомобиль не слетел с гарантии».

Автоэксперт дал советы по защите машины от угона

Моржаретто напомнил, что существуют различные замки на КПП. Он пояснил, что механические противоугонные системы бывают куда эффективней электроники.

«Современные механические противоугонные системы очень хорошо работают. Они хорошо защищают от угонщиков, — констатировал специалист. — Замки качественно работают при установке на КПП и на руль».

Однако автоэксперт напомнил, что стопроцентной гарантии безопасности машины все равно не будет.

«На сегодняшний день есть страховка, — заключил он. — Она компенсирует потерю».

infox - new
Автор: Катерина Иванова
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров