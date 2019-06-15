Автоэксперт дал советы по защите машины от угона

Москва, 15 июня. Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто дал советы, как защитить машину от угона.

Автоэксперт отметил, что популярностью у автоугонщиков пользуются автомобили, которые чаще всего приобретают россияне. В прошлом году бесспорными лидерами продаж стали модели марки Lada, а также бюджетные корейские версии Hyundai и Kia. Моржаретто пояснил, что автомобили чаще всего воруют не для перепродажи и перебивки номеров, а для разбора. Следовательно, редкие модели машин не особо интересуют угонщиков.

Однако перестраховаться никогда не бывает лишним. Специалист советует оставлять машину в гараже. Если его нет — на улице, но в надежном месте — где есть фонари и видеокамеры. Есть шанс, что эти факторы отпугнут преступников.

Эксперт также оценил надежность системы самого автомобиля.

«Они в некоторых машинах эффективны, а в некоторых нет, — приводит его слова «Инфореактор» — Если беспокоитесь, можно поставить противоугонную систему. Лучше это делать у дилеров, чтобы автомобиль не слетел с гарантии».

Моржаретто напомнил, что существуют различные замки на КПП. Он пояснил, что механические противоугонные системы бывают куда эффективней электроники.

«Современные механические противоугонные системы очень хорошо работают. Они хорошо защищают от угонщиков, — констатировал специалист. — Замки качественно работают при установке на КПП и на руль».

Однако автоэксперт напомнил, что стопроцентной гарантии безопасности машины все равно не будет.