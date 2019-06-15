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Мужчина пытался перелезть через ограду Белого дома

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Мужчина пытался перелезть через ограду Белого дома

Вашингтон, 15 июня. Неизвестный мужчина был задержан при попытке проникнуть на территорию Белого дома, сообщил телеканал АBC со ссылкой на заявление Секретной службы США.

Инцидент произошел в 21.00 по местному времени в пятницу к северо-западу от здания Минфина. Оно расположено в непосредственной близости от резиденции американского президента Дональда Трампа.

Сотрудники Секретной службы США задержали мужчину, который пытался перелезть через ограду Белого дома. Нарушителю предъявили обвинения в незаконном проникновении на территорию Белого дома и нападении на сотрудника полиции.

Личность задержанного не раскрывается. Им в данный момент занимаются сотрудники полиции Вашингтона, добавил телеканал «360».

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Автор: Данила Копп
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