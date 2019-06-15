Роспотребнадзор напомнил пассажирам об их правах при задержке авиарейсов

Москва, 15 июня. Роспотребнадзор рассказал россиянам, что могут требовать пассажиры при задержке авиарейсов. В зависимости от причин, в подобной ситуации перевозчик обязан выплатить штраф и предоставить различные услуги, сообщается на официальном сайте надзорной службы.

В первую очередь, авиакомпания должна проинформировать пассажиров о задержке или отмене рейса любым доступным способом. Если расписание изменилось по вине перевозчика, из-за неблагоприятных погодных условий, а также по техническим или другим причинам, авиакомпания должна предоставить пассажирам определенные услуги. При этом дополнительная плата с граждан не взимается.

Пассажирам с детьми в возрасте до семи лет предоставляется комната матери и ребенка. Если время ожидания составляет более двух часов, пассажир имеет право на два телефонных звонка или отправку двух сообщений по электронной почте. В этом же случае перевозчик обязан обеспечить граждан прохладительными напитками.

Если вылет задерживается на четыре часа и более, авиакомпания должна предоставить пассажирам горячее питание. Далее граждан обязаны кормить каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов ночью. Кроме того, при задержке вылета на восемь часов и более в дневное время пассажирам должны предоставить гостиницу. Это же правило касается ночной задержки на шесть часов и более. Кроме того, трансфер до гостиницы и обратно тоже обеспечивается перевозчиком, если ночлег предоставлен без взимания дополнительной платы. Также авиакомпания обязана озаботиться хранением багажа.

Роспотребнадзор отмечает, что пассажиры имеют возможность взыскать штраф с перевозчика. Это касается тех случаев, когда авиакомпания не может доказать, что задержка или опоздание произошли вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности транспортных средств, угрожающей жизни и здоровью пассажиров, или иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика, сообщает телеканал «360».

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