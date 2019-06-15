Набиуллина обещает рост доли нацвалют в торговых расчетах между РФ и ЕС

Москва, 15 июня. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что доля доллара в торговле между РФ и ЕС постепенно будет снижаться.

В рамках выступления на студенческой конференции в «Сколково» Набиуллина подчеркнула, что этот процесс уже идет. По ее словам, он будет протекать плавно, так как «здесь есть коммерческая логика, есть контракты у компаний, и невозможно административным путем сразу перевести [их] на ту или иную валюту». Об этом пишет ТАСС.

«И мы будем постепенно переключаться на другие валюты, на наши национальные валюты», — подчеркнула глава ЦБ РФ.

По ее словам, в настоящее время расчеты между Россией и Евросоюзом происходят долларах. Это связано с тем, что значительную часть российского экспорта составляют нефть и газ, цены на которые фиксируются в американской национальной валюте в целом по миру.

«Действительно, сейчас все больше и больше возникает идей и вопросов, почему наша торговля с ЕС номинирована в долларах, а не в национальных валютах. Это было бы удобнее и надежнее, учитывая в том числе разные ограничения, которые накладываются на использование доллара», — объяснила Набиуллина.

Ранее глава ЦБ РФ заявила, что в России существует устойчивая тенденция по замедлению инфляции. По ее словам, ее пик был пройден в марте и составил 5,3%.

Напомним, ЦБ России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых. Впервые с марта 2018 года Банк РФ понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.