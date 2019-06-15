Американский суд прекратил дело против Трампа из-за «супержуткого поцелуя»

Москва, 15 июня. Суд в США отклонил иск против президента страны Дональда Трампа из-за «неуместного поцелуя». Такое решение принял федеральный судья Вильям Юнг.

Иск против Трампа подала сотрудница его предвыборного штаба Алва Джонсон. По ее словам, «неуместный поцелуй» произошел в августе 2016 года в городе Тампа штата Флорида. Во время предвыборного митинга, утверждает «пострадавшая», Трамп схватил ее за руку и попытался поцеловать в губы. Джонсон успела отвернуться, однако «супержуткий и неуместный» поцелуй будущего президента США пришелся на уголок ее рта.

Юнг признал жалобу женщины «политическим иском». Он добавил, что ее требование отклонено, но она может снова подать иск через 30 дней по тому же основанию. Однако судья заявил, что новая претензия Джонсон не должна иметь политического характера.

Это не первая жалоба на поведение Трампа со стороны представительниц прекрасного пола. Не менее 20 женщин обвинили действующего президента США в приставаниях. Однако ни одно из этих заявлений не было расследовано или доказано в суде. Самым громким стало судебное разбирательство с участием порноактрисы Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд). Однако на этой неделе ее иск был отклонен Федеральным судом в Нью-Йорке.

Сам глава Белого дома отрицает все обвинения в домогательствах и супружеских изменах. Но в ходе предвыборной кампании в 2016 году ему пришлось извиняться за случайно попавшее на видео высказывание, где он хвастается тем, что женщины позволяют ему хватать себя за интимные места, так как он «звезда».