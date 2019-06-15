«Хорошие новости России» помогут развитию гражданских институтов в стране

Член Ассоциации юристов России Андрей Воробьев объяснил, почему конкурс Федерального агентства новостей «Хорошие новости России» является очень важным для развития гражданского общества и государственных институтов в целом.

«Такие конкурсы помогают молодым талантливым журналистам из глубинки нашей большой страны продемонстрировать свое мастерство, рассказать об интересных событиях, которые происходят у них в регионах. Конкурсы, подобные вашему, позволяют не только развивать гражданское общество, но и повышать профессиональный уровень представителей прессы», — говорит эксперт.

По словам члена Ассоциации юристов России, в обществе наметился тренд решать возникающие проблемы с помощью непосредственно гражданских сил, без привлечения чиновников. Власть это остро почувствовала и теперь сама идет на контакт с активистами. Конкурс ФАН должен лишь укрепить эту тенденцию.

«Отрадно, что с помощью региональных журналистов и блогеров можно доносить до власти какие-то конструктивные, полезные идеи, развивать стартапы, рассказывать об успешных проектах. Эти инициативы могут быть услышаны в том числе и на федеральном уровне и получить развитие по всей стране. Например, в предпринимательской деятельности, социальной сфере, в сфере некоммерческих организаций и так далее», — подытожил Андрей Воробьев.

Конкурс «Хорошие новости России» является бессрочным. Мы и далее будем проводить его два раза в год. Все вопросы вы можете задать нам по электронной почте goodrussia@riafan.ru или по телефонам: 8 (800) 777-17-61, 8 (812) 627-14-32, 8 (981) 722-50-09.

Просмотреть Положение о Конкурсе, а также скачать форму заявки можно здесь.