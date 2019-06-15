ЦБ РФ может создать собственную цифровую валюту

Москва, 15 июня. Банк России рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в рамках студенческой конференции в «Сколково».

Глава Банка России отметила, что запуск собственной цифровой валюты — не вопрос ближайшего времени, сообщил телеканал «360».

По ее словам, при реализации подобного проекта необходимо учитывать несколько факторов. Во-первых, необходимо учитывать надежность технологий, а, во-вторых, нужно понимать, готово ли российское общество к отказу от наличных, сказала она.

Набиуллина отметила, что некоторые страны «действительно стали уже практически безналичными», но в ряде других стран наличка до сих пор пользуется огромным спросом.

«Люди часто дорожат своей приватностью, анонимностью. Конечно, распространение неанонимных digital-валют — это в некотором смысле и готовность общества», — приводит РИА Новости словам главы ЦБ.

Набиуллина также посоветовала авторам проекта сравнить и изучить преимущества цифровой валюты центрального банка над другими технологиями.