Сирия, 15 июня. Турция отправляет в «Большой Идлиб» конвой подкрепления для боевиков, в Хаме «Тахрир аш-Шам» наступает на позиции САА. «Сирийская свободная армия» обстреливает поселения на севере Алеппо из минометов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли удар по расположениям джихадистов на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбивают атаки «Тахрир аш-Шам» на северо-западе Хамы.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреливают из миномета мирные поселения на севере Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: атакует позиции САА, заявила что ее боевиками якобы был захвачен танк правительственных сил и разрушена БМП в Хаме.

Курды: ликвидируют КПП на востоке Дейр-эз-Зора, стягивают подкрепление.

ВС Турции: направили колонну из 35 военных автомобилей на границу Идлиба и Хамы

Провинция Алеппо

На севере провинции протурецкие группировки продолжают атаковать расположения курдских отрядов самообороны YPG. Днем боевики «Свободной сирийской армии» (ССА) из миномета обстреляли деревни Маликия и Шерава, занятые YPG, как сообщает новостной портал Afrin Activist. Информация о жертвах среди местного населения или курдского ополчения пока что не поступала.

Провинция Дейр-эз-Зор

В Дейр-эз-Зоре «Демократические силы Сирии» (SDF) сворачивают ряд военных контрольно-пропускных пунктов на западе провинции у поселений Аль-Хисан и Ас-Сава, как передает Twitter-канала DeirEzzor24.

На востоке провинции конвой тяжелой военной техники SDF был замечен на шоссе между городом Ас-Суса и Аш-Шаафа. Конвой направляется в район города Аль-Багуз, о чем сообщает новостное агентство Euphrates Post. Курды укрепляют свое военное присутствие после того как их восточные контрольно-пропускные пункты были атакованы боевиками «спящих ячеек» ИГИЛ1.

Провинция Идлиб

Окрестности города Тремала, где укрываются джихадисты, были атакованы самолетами ВВС Сирии во время очередного боевого вылета, как сообщил информационной портал Step News Agency. Удары с воздуха так же были нанесены по складам и укрытиям боевиков в районе поселения Хиш.

Турецкая армия продолжает стягивать к «Большому Идлибу» подкрепления для боевиков «умеренной оппозиции». Как сообщил источник новостей в сети Twitter Muhammad Alyounes, на севере провинции движется конвой турецкой военной техники более чем из 35 военных автомобилей. Конвой направляется к наблюдательному пункту турецкой армии в районе поселения Тель-Тавана.

Провинция Хама

После временного прекращения огня на 72 часа джихадисты начали массированное контрнаступление на занятые правительственными силами позиции. Позиции Сирийской арабской армии (САА) были обстреляны боевиками «Тахрир аш-Шам» и «Джейш аль-Изза». Бои в районе города Тель-Маллах и Аль-Джубейн продолжаются. Оппозиционное информационное агентство Halab Today TV сообщает, что по словам боевиков ими был захвачен танк САА на фронте у Аль-Джубейна. Боевики также утверждают, что ими была подбита еще одна боевая машина пехоты САА у Тель-Малаха, ожесточенные бои вокруг которого длятся уже около недели. Оба заявления пока что нуждаются в подтверждении, так как официальные СМИ не сообщали о потерях военной техники.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)