Москва, 15 июня. Многие западные политики воспринимают Крым как один из российских регионов. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Он прокомментировал заявление экс-канцлера РФГ Герхарда Шредера, который ранее заявил, что воссоединение полуострова с РФ произошло на законных основаниях. По словам Пушкова, слова бывшего немецкого сенатора часто звучат из уст и западных политиков.

«Да, они действительно так считают — и бывшие европейские политики и действующие — от Жискар д’Эстена до Меланшона и Сальвини», — заметил сенатор.

Однако, по его словам, ждать аналогичных заявлений от членов «либеральной европейской элиты» пока еще не стоит, так как «признание Крыма российским для них будет чревато потерей карьеры».

Напомним, бывший канцлер назвал Крым давней русской территорией. По словам Шредера, передача полуострова первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым Украинской ССР была обусловлена спецификой советского подхода к управлению страной. Он заметил, что возвращение Крыма соответствовало воле населения и прошло абсолютно законно с юридической точки зрения.

Крым воссоединился с Россией после проведения референдума. Голосование, которые было проведено в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН, показало, что большинство местных жителей поддерживают вхождение полуострова в состав Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, которая посетит территорию Крыма осенью этого года, сможет увидеть изменения полуострова в составе России. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в республике Людмила Лубина.