КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента

Кишинев, 15 июня. Конституционный суд Молдавии отменил решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня. Об этом заявил председатель КС Михай Поалелунжь.

Речь идет о решениях, которые касаются роспуска парламента, проведения досрочных выборов.

«Конституционный суд Молдавии постановил пересмотреть и аннулировать решения Конституционного суда от 7-9 июня», — сказал он.

В субботу также приступило к работе новое правительство во главе с Маеей Санду — политики собрались на первое заседание.

Премьер отметила, что на заседании присутствуют почти все министры, кроме главы МИД Молдавии Николая Попеску, который находится в настоящий момент в командировке, сообщил РИА Новости.

Напомним, политическая ситуация в Молдавии обострилась в начале июня. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и республика получила новое правительство. Однако КС назвал эти решения незаконными. На что парламент обвинил находившуюся у власти Демократическую партию в попытках узурпировать власть с помощью судей. Позже КС назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа временно исполняющим обязанности президента республики, в пятницу правительство Филипа добровольно ушло в отставку.