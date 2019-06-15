Врач назвал три простых способа улучшить память

Лондон, 15 июня. Нейрохирург Рахул Джандиал назвал три простых способа тренировать мозг. Он пояснил, что эти упражнения позволят улучшить когнитивные способности и память.

Джандиал подчеркнул, что здоровье мозга зависит в первую очередь от самого человека. Существует три простых способы сохранить его: учиться на протяжении всей жизни, вести здоровый образ жизни и общаться. Однако для тех, у кого не получается, следовать сразу всем этим правилам, он предложил упражнения, которые позволят сохранить мозг в тонусе.

Для первого упражнения, которое он описал в своей книге «Уроки жизни от нейрохирурга», потребуются лишь бумага и карандаш. Врач предлагает за две минуты записать всех живущих в воде существ, которых сможете вспомнить. Затем испытание следует повторить: за этот же период времени перечислить животных по категориям — например, пресноводная рыба, опасная рыба, моллюски и другие.

Джандиал отметил, что во втором случае, скорее всего, вы вспомните больше названий. Этот принцип использования ограниченной сферы поиска, по его словам, можно наблюдать и в поведении голубей, которые клюют рассыпанные зерна. Нейрохирург напомнил, что птица сначала соберет весь корм вокруг себя и только потом переместится на новое место.

Для еще двух упражнений не нужно ничего лишнего: лишь время и желание «пошевелить извилинами». Для улучшения рабочей памяти специалист советует в уме умножать двузначные числа. Также можно брать слова и мысленно переписывать каждое из них наоборот — от последней буквы к первой.

Ранее ученые из Чикаго нашли способ замедлить старение мозга. По их мнению, для этого необходимо употреблять в пищу рыбу, передает Deita.ru.