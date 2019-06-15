Экс-директор ЦРУ и бывший посол США на Украине приехали в Донбасс

Киев, 15 июня. Экс-директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэвид Петрэус и бывший посол Штатов на Украине Джон Хербст посетили Донбасс. В ходе визита они обсудили ситуацию в регионе с командующим силовой операцией Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергеем Наевым, сообщили в пресс-службе штаба операции.

Делегация США посетила Авдеевку, где Петрэус и Хербст встретились с военнослужащими ВСУ, принимающими участие в боях. Кроме того, Наев рассказал гостям, как сейчас обстоит ситуация с безопасностью в Донбассе.

Члены делегации США занимают должности в американском аналитическом центре «Атлантический совет». На этой неделе Петрэус и Хербст уже встречались с Леонидом Кучмой, который является официальным представителем Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

Также 15 июня ожидается визит в Донецкую область президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер собирается посетить Мариуполь, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Зеленского. Это будет уже вторая поездка Зеленского в регион с момента его вступления в должность президента.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Луганск и Донецк отказались подчиняться новым властям, после чего Киев инициировал военную операцию против республик. Конфликт пытаются урегулировать на разных международных площадках, в том числе в Минске.