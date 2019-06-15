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Горняк погиб во время аварии в шахте на Украине

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Горняк погиб во время аварии в шахте на Украине

Киев, 15 июня. Один человек погиб в во время аварии в шахте «Центральная», которая расположена в Донецкой области на Украине. Об этом сообщила государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации госслужбы, в 20.56 произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси с обвалом породы. В этот момент на участке находились два горняка. Одному из них удалось самостоятельно спастись.

Тело второго шахтера 1983 года рождения обнаружили в ночь на 15 июня около 03.15. В общей сложности в шахте работало 119 горняков. 

«Работа шахты приостановлена, горняки подняты на поверхность», — отмечается в сообщении.

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Автор: Сергей Петров
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