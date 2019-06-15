«Эхо Москвы» усердно продолжает проводить политику тотальной цензуры

Либеральное «Эхо Москвы» настойчиво продолжает политику тотальной идеологической цензуры. 14 июня официальный аккаунт Федерального агентства новостей в очередной раз был удален. Это уже четвертый прецедент.

В период с 5 по 14 июня на сайте «Эха» было опубликовано 192 комментария. При попытке опубликовать еще один комментарий 14 июня выяснилось, что официальный аккаунт ФАН недоступен.

Напомним, еще 1 апреля ФАН запустило новый проект, цель которого — привлечь читателей и другие русскоязычные СМИ к обсуждению наиболее острых вопросов на социальную и политическую тематику. Штатные сотрудники ФАН активно комментировали публикации других изданий, чтобы донести до их основной аудитории альтернативную точку зрения. Через некоторое время, когда комментарии нашего агентства стали пользоваться повышенным интересом, их начали удалять, а аккаунты — банить.

История, к сожалению, в очередной раз повторилась. Федеральное агентство новостей приводит примеры комментариев, которые были сделаны с последнего аккаунта, для того чтобы каждый мог убедиться: публикации не противоречили ни законодательству Российской Федерации, ни внутренним правилам сообщества. Они не содержали спама или каких-либо оскорблений.

А вот примеры реакций и отзывов читателей. Как видно из комментариев, мнения иногда бывают крайне полярными.

Депутат Государственной думы Евгений Федоров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил мнение, что публикации нашего издания носят патриотический характер, в то время как «Эхо» и его авторы делают все, чтобы развалить Россию.

«Мои аккаунты там тоже удаляли, я уже даже перестал куда-то обращаться или писать. Понятно, что данное средство массовой информации относится к ведению пятой колонны. Наверняка ваши обращения и посты шли на пользу России, в поддержку Отечества, или они защищали интересы российского народа. А для них это неприемлемо. Их задача — давить, уничтожать, ликвидировать нашу страну, наше Отечество. Так что вы не сошлись с ними в курсах», — заявил член нижней палаты парламента.

Стоит отметить, что «Эхо» является своего рода «первопроходцем», именно это издание первым начало вводить цензуру по политическим признакам. Затем дурному примеру последовали «Дождь», «Радио Свобода», «Новая газета», «Настоящее время», «Сноб», The Insider, The Bell, TJournal, «Деловой Петербург», «Медиазона», RTVI. После чего к ним присоединились «Росбалт», Republic и Meduza. Теперь на эту скользкую дорожку встали «7x7 Горизонтальная Россия — честные новости», Colta.ru, Euronews, «Русский репортер» и BFM. Все это говорит о том, что либеральные издания, несмотря на то, что они декларируют курс на «защиту слова» и «приверженность демократическим ценностям», в действительности не готовы к открытому диалогу. Вместо этого они затыкают рты неугодным. Подробнее — в нашем дайджесте.