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Российские наблюдатели в Сирии зафиксировали 10 обстрелов в провинциях Латакия и Хама

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Российские наблюдатели в Сирии зафиксировали 10 обстрелов в провинциях Латакия и Хама

Москва, 15 июня. Российские наблюдатели в Сирии за последние сутки зафиксировали 10 случаев нарушения режима прекращения огня в провинциях Латакия и Хама, говорится в информационном бюллетене, опубликованном пресс-службой министерства обороны России.

Российские наблюдатели сообщили о ситуации в Сирии за последние сутки. На территории зон деэскалации в республике по-прежнему наблюдаются нарушения режима тишины.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 10 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — 8, Хама — 2», — говорится в обнародованном документе.

Российские наблюдатели в Сирии зафиксировали 10 обстрелов в провинциях Латакия и Хама

Турецкие наблюдатели сообщили также о 10 случаях стрельбы в Сирии за последние сутки, однако, по их данным, они произошли в Алеппо (1 обстрел), Идлибе (2 обстрела) и Хаме (7 обстрелов).

Ранее специальный корреспондент Федерального агентства новостей сообщил, что десятки сирийцев продолжают ежедневно возвращаться с иорданской территории домой. На родину они идут из лагерей беженцев через пограничный переход «Насиб» в сирийской провинции Даръа.

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Автор: Катерина Иванова
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