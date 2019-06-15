Как Шойгу ответит на усиление США и НАТО в Прибалтике

В Конгресс США внесен законопроект, предполагающий «сдерживание» России в прибалтийских регионах, с инициативой выступил член палаты представителей от Республиканской партии Майкл Конэуэй. Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что Россия и возглавляемое Сергеем Шойгу министерство обороны РФ адекватно ответят на усиление США и НАТО в Прибалтике.

«США должны возглавить многосторонние усилия по выработке стратегии, направленной на укрепление сотрудничества с Литвой, Латвией, Эстонией, союзниками по НАТО и другими региональными партнерами с целью сдерживания агрессии со стороны Российской Федерации в Балтийском регионе. В частности, сотрудничества в сферах, способных улучшить оперативную совместимость, совместные возможности и боевую готовность, необходимые балтийским странам для повышения национальной безопасности», — говорится в документе, текст которого приводит RT.

Депутат Юрий Швыткин однозначно заявил, что у России достаточно сил и средств, чтобы отразить любую агрессию, если кто-либо вдруг попытается атаковать ее.

«Наша реакция на подобные действия всегда носит зеркальный и ответный характер. Если те или иные действия со стороны Соединенных Штатов и их союзников будут предприняты, ответные меры последуют незамедлительно», — сказал депутат Госдумы.

Он также заметил, что агрессивная политика, которую проводят США и НАТО, является контрпродуктивной. Вместо того чтобы делать воинственные заявления, Вашингтону стоило бы задуматься о нормализации отношений с Москвой.