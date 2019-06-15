Сергей Безруков провел экскурсию «Москва Станиславского». ФАН-ТВ

В рамках второго летнего Фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского» прошла экскурсия по знаковым местам Москвы, связанных с Константином Сергеевичем. Экскурсию провели участники образовательной программы — студенты театральных вузов Ярославля, Воронежа, Волгограда, Самары и Уфы. Маршрут начался у бывшего дома купцов Алексеевых, где в 1863 родился Константин Алексеев, позднее взявший себе псевдоним Станиславский.

«Несмотря на дождь, мы все промокли до нитки, это было здорово, очень информативно, насыщенно, эмоционально. Мы все готовились, мы являлись как слушателями, так и актерами, и экскурсоводами и занимали активную позицию», — говорит Маша Кукушкина, участница фестиваля.

Часть пешего маршрута пролегла через МХТ им. Чехова, где экскурсию провел художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков.

«Я рассказал свои ощущения от МХТ им Чехова. Я начинал там, как студент. Для меня, конечно, это место священно. И место Станиславского, и Немировича-Данченко, которое мы в зрительном зале всегда видели и пытались причаститься, присесть на те самые места режиссеров. Конечно, портретное фойе, которое является священным, портреты мастеров, которые там представлены. Конечно же, это цвет, это легенды, это история, это гордость МХТ им. Чехова», — рассказал Сергей Безруков, художественный руководитель фестиваля.

Фестиваль завершит свою работу 16 июня в Московском Губернском театре. По итогу конкурсной программы назовут лауреатов премии за лучший актерский ансамбль, лучшую женскую и мужскую роли.