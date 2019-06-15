Дело об убийстве жителя Чемодановки передали в ГСУ СК

Москва, 13 июня. Председатель СК России Александр Бастрыкин передал расследование уголовного дела об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в ГСУ СК РФ. Об этом проинформировала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Согласно опубликованному на официальном сайте Следственного комитета РФ сообщению, дело было передано в Главное следственное управление СК России «в целях наиболее полного, объективного и оперативного расследования».

«Для оказания практической помощи в расследовании на место уже направлены опытные следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства», — подчеркнула Петренко.

По поручению Бастрыкина будет проведен «комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех причин и условий произошедшего». Председатель СК РФ потребовал наказать всех виновных, в том числе должностных лиц, сотрудников правоохранительных органов, которые проигнорировали тревожные сообщения от местных жителей.

По словам Петренко, к настоящему моменту установлены все участники конфликта, а трое фигурантов уголовного дела уже задержаны.

«Идет работа по задержанию других фигурантов, в ближайшее время следствием будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения», — заявила представитель СК РФ.

Напомним, серьезный конфликт в Чемодановке разгорелся между местными и представителями цыганской общины «из-за их приставаний к женщинам». Губернатор области Иван Белозерцев сообщил, что общался по этому поводу с врио начальника УВД по Пензенской области и главой района. Он обратился к местным жителям с просьбой «воздержаться от преждевременных выводов», подчеркнув, что ситуация находится «под жестким контролем».

В пресс-службе регионального управления МВД РФ сообщили, что жители села Чемодановка в пятницу вечером во время схода граждан перекрывали трассу М-5 «Урал». Это произошло после смерти одного из пострадавших.