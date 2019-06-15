После массовой драки в Чемодановке в полицию доставлены 174 человека. События дня. ФАН-ТВ

Конфликт в Чемодановке

Продолжается громкое дело о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области. На данный момент в полицию доставлены более 170 человек, следствие общается с очевидцами и пытается установить всех участников конфликта — трое из них уже задержаны. Напомним, что ранее после столкновений в Чемодановке погиб один человек, пятеро пострадали. За жизнь одного из них сейчас борются в реанимации. Как сообщают в соцсетях местные жители, драка началась из-за представителей цыганской общины: по одной из версий, они приставали к женщинам и даже пытались изнасиловать. Впрочем, следственный комитет деталей по данному вопросу пока не сообщает, а губернатор региона Иван Белозерцев призывает не торопиться с выводами. Но обещает наказать виновных. Сейчас, по его словам, обстановка немного успокоилась:

«По ситуации в Чемодановке создан оперативный штаб под моим руководством. Проблема очень серьезная, но она взята под контроль. По улицам организовано патрулирование силами Росгвардии и личного состава УВД по Пензенской области. Штаб будет работать столько, пока здесь не будет наведен порядок, сейчас обстановка нормальная», — говорит Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области.

Вскоре после инцидента жители села собрались на митинг, требуя правосудия. Оперативники возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. Но затем изменили статью на более жесткую «убийство группой лиц по предварительному сговору», а также «покушение на убийство нескольких человек».