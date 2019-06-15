После массовой драки в Чемодановке в полицию доставлены 174 человека. События дня. ФАН-ТВ

Конфликт в Чемодановке
Продолжается громкое дело о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области. На данный момент в полицию доставлены более 170 человек, следствие общается с очевидцами и пытается установить всех участников конфликта — трое из них уже задержаны. Напомним, что ранее после столкновений в Чемодановке погиб один человек, пятеро пострадали. За жизнь одного из них сейчас борются в реанимации. Как сообщают в соцсетях местные жители, драка началась из-за представителей цыганской общины: по одной из версий, они приставали к женщинам и даже пытались изнасиловать. Впрочем, следственный комитет деталей по данному вопросу пока не сообщает, а губернатор региона Иван Белозерцев призывает не торопиться с выводами. Но обещает наказать виновных. Сейчас, по его словам, обстановка немного успокоилась:
«По ситуации в Чемодановке создан оперативный штаб под моим руководством. Проблема очень серьезная, но она взята под контроль. По улицам организовано патрулирование силами Росгвардии и личного состава УВД по Пензенской области. Штаб будет работать столько, пока здесь не будет наведен порядок, сейчас обстановка нормальная», — говорит Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области.
Вскоре после инцидента жители села собрались на митинг, требуя правосудия. Оперативники возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. Но затем изменили статью на более жесткую «убийство группой лиц по предварительному сговору», а также «покушение на убийство нескольких человек».
Саммит в Душанбе
Не успел президент России Владимир Путин покинуть саммит ШОС в столице Кыргызстана, как сразу же отправился на новую встречу. На сей раз гостей принимает таджикская столица Душанбе, где завершился саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В нем участвуют 27 делегаций стран, а также наблюдатели из ООН, ОБСЕ Лиги арабских государств и других организаций. Во многом повестка остается той же: международная безопасность, экономическое и гуманитарное сотрудничество. Ожидается, что по итогам встречи стороны подписали совместную декларацию.
«По настоящему устойчивой стабильности в Азии можно добиться лишь путем урегулирования кризисных ситуаций и конфликтов. Для этого следует наращивать сотрудничество по выявлению и нейтрализации террористических группировок. Всех беспокоит и положение дел вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Выход США из этой договоренности значительно осложнил ее реализацию. Полагаем, что единственное разумное решение — продолжение выполнения участниками плана своих обязательств, и Россия именно так и намерена поступать», — заявил Владимир Путин, президент России.
Жесткая посадка «боинга»
Не без приключений завершился рейс самолета Boeing 737. Пассажирский лайнер следовал из Москвы в Краснодар, прибыв к месту назначения, пассажиров ждало жесткое приземление. Экипаж внезапно сообщил, что совершить посадку нельзя и отправился на второй круг. Но в ходе маневра Boeing задел хвостом взлетно-посадочную полосу. К счастью, самолет успешно посадили, и никто не пострадал. Воздушное судно отделалось легкими повреждениями, впрочем, точную сумму ущерба, как и причину инцидента, следствие еще установит позднее.
Сдерживание РФ в Прибалтике
В Конгресс США внесен очередной законопроект против некой «российской агрессии». Инициативу предложил республиканец Майкл Конэуэй — он уверен, что Москва хочет усилить влияние на Европу, а НАТО отодвинуть, по сути, на второй план. Документ, с которым ознакомились журналисты RT, призывает власти США еще больше усилить сотрудничество с Латвией, Эстонией и Литвой. Конэуэй предлагает в случае необходимости помочь им военной техникой и, конечно же, расширить присутствие НАТО в регионе. Между тем сейчас в Балтийском море уже идут военные учения Североатлантического альянса Baltops-2019. И отдельные его участники, кажется, так и норовят подобраться к нашим границам: на этой неделе российский Су-27 уже поднимался на перехват самолетов-разведчиков НАТО. И, видимо, не в последний раз: учения альянса продлятся до 21 июня.