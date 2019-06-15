СМИ заявили об атаке на дрон США иранскими военными перед инцидентом с танкерами

Вашингтон, 15 июня. Телеканал CNN, ссылаясь на американское официальное лицо, заявил, что до инцидента с танкерами в Оманском заливе военные Ирана якобы атаковали американский беспилотник.

По данным журналистов, за несколько часов до возгорания танкеров армия Ирана засекла в Оманском заливе американский беспилотник. CNN подчеркивает, что дрон находился в районе, где произошла предполагаемая атака на корабли.

Военные Ирана якобы попытались сбить беспилотник США зенитной ракетой. Однако она «не достигла своей цели и упала в воду», пишут СМИ.

Кроме того, собеседник телеканала утверждает, что перед атакой Ирана американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 выявил сближение кораблей, принадлежащих Ирану, с танкерами. В США при этом вынуждены признать, что никаких доказательств совершения иранскими кораблями нападения на танкеры нет, пишет News.ru.

Напомним, 13 июня иранские СМИ сообщили о том, что в Оманском заливе якобы была совершена атака на два нефтяных танкера — Front Altair, который шел под флагом Маршалловых островов, и Kokuka Courageous, следующим под флагом Панамы. По мнению журналистов, взрывы и пожар на судах могли стать последствием торпедной атаки. Никакого официального подтверждения причины инцидента по настоящее время не было озвучено.

Все члены экипажей пострадавших танкеров были эвакуированы в Иран. На борту Front Altair находились 11 россиян, 11 филиппинцев и грузин. Никто из находящихся борту россиян не пострадал.