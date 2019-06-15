Алсу получила звание народной артистки Башкирии

Уфа, 15 июня. Известной певице Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Почетное звание певица получила 14 июня, в третий день Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии», который проходит в Уфе. Алсу выступила на сцене в рамках мероприятия. Певица была очень тронута полученной наградой.

«Я счастлива, находиться сегодня здесь, на этом фестивале. Мне нравится, что звучит много фольклора, народной музыки — ведь очень важно, чтобы мы не забывали свою историю», — передает слова Алсу «Инфореактор».

Указ о присвоении певице звания народной артистки Башкирии подписал временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Радий Хабиров. Кроме того, он присвоил титул заслуженного артиста Башкирии вокалисту группы «Пицца» Сергею Приказчикову и солисту и основателю одной из самых популярных групп Башкортостана «Аргымак» Ринату Рамазанову. Отмечается, что Приказчиков уже второй год выступает на фестивале.

Напомним, ранее Алсу оказалась в центре скандала, связанного с шоу «Голос. Дети». Дочь певицы Микелла Абрамова одержала победу над остальными участниками конкурса в результате смс-голосования. Значительный разрыв между юными певцами стал причиной, по которой семью Алсу обвинили в накрутке голосов. После этого было проведено расследование, которое подтвердило справедливость претензий общественности. После выявления накрутки голосов Первый канал аннулировал результаты конкурса и объявил победителями всех финалистов.