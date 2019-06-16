Сирийская армия отразила атаку боевиков «ан-Нусры» на севере Хамы

Дамаск, 16 июня. Силы сирийской армии столкнулись с попыткой нападения, совершенного сторонниками террористического группировки «Джебхат ан-Нусра»1, деятельность которой запрещена в России. Атака произошла на оси Аль-Касабия, Хамамият и Шейх-Хадид между северными районами провинции Хама и южными районами провинции Идлиб. Об этом узнал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Совместными усилиями ВВС Сирии и ВКС РФ провели несколько воздушных налетов на позиции боевиков в этом районе, уничтожив два танка.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Сирийская артиллерия продолжает наносить удары по террористическим укреплениям и линиям снабжения в нескольких районах южных окрестностей Идлиба, в том числе на окраинах города Хабит, который является центром. Именно отсюда террористы совершают нападения на армейские пункты и безопасные районы, расположенные в окрестностях Хамы.

Армия также разбомбила позиции террористов в деревне Тирмала в южном пригороде Идлиб с помощью ракет.

На фоне боестолкновений часть перемещенных лиц вернулась в деревню Кафр-Йехуд в северной части Хамы после того, как им пришлось покинуть регион около десяти дней назад из-за нападения террористов, которые удерживали деревню в течение двух дней, прежде чем сирийская армия вернула ее под свой контроль.

Ранее сообщалось, что сирийская армия в сотрудничестве с российскими военно-воздушными силами взяла под свой контроль более двадцати деревень и городов в провинциях Хама и Идлиб с начала своей военной операции в начале мая. Районами, контролируемыми Сирийской арабской армией (САА) в северных и западных деревнях Хама на данный момент являются Джанабира, Тель Осман, Джабрия, Тель-Хаваш, Шейх Идрис, Кафр-Набуда, Калаат аль-Мадик, Тувейна, Шария, Баб аль-Така, Аль-Хамра.

1 Организация запрещена на территории РФ.