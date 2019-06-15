Российских туристов госпитализировали после ДТП в Анталье

Анкара, 15 июня. Семь туристов из России и Узбекистана пострадали во время аварии в турецкой провинции Анталья.

По данным телеканала Habertürk, автобус с туристами столкнулся с автомобилем, который двигался по встречной полосе. В ДТП пострадали 11 человек, 7 из которых были гражданами России и Узбекистана.

Раненые были госпитализированы. Как передает телеканал «360», пострадавших в результате аварии обследовали в больницах городов Финике и Кумлуджа. По данным журналистов, некоторые из доставленных в больницы находятся в тяжелом состоянии.

По данным генконсульства России в Турции, двоим россиянам оказали медицинскую помощь, после чего их выписали.

11 июня стало известно, что водитель автомобиля, который насмерть сбил супружескую пару из России, отдыхавшую в Турции, задержан.