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Российских туристов госпитализировали после ДТП в Анталье

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Российских туристов госпитализировали после ДТП в Анталье

Анкара, 15 июня. Семь туристов из России и Узбекистана пострадали во время аварии в турецкой провинции Анталья.

По данным телеканала Habertürk, автобус с туристами столкнулся с автомобилем, который двигался по встречной полосе. В ДТП пострадали 11 человек, 7 из которых были гражданами России и Узбекистана.

Раненые были госпитализированы. Как передает телеканал «360», пострадавших в результате аварии обследовали в больницах городов Финике и Кумлуджа. По данным журналистов, некоторые из доставленных в больницы находятся в тяжелом состоянии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kumluca-Antalya Karayolunda Belen Mevkiinde Trafik Kazası

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По данным генконсульства России в Турции, двоим россиянам оказали медицинскую помощь, после чего их выписали.

11 июня стало известно, что водитель автомобиля, который насмерть сбил супружескую пару из России, отдыхавшую в Турции, задержан. 

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Автор: Катерина Иванова
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