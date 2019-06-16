Министры торговли и сельского хозяйства Сирии узнали о росте продаж зерновых в стране

Дамаск, 16 июня. Министр сельского хозяйства и аграрной реформы Ахмед Аль-Кадри и министр внутренней торговли и защиты потребителей Атеф Надаф кратко проинформировали правительство о процессе распространения зерновых и мерах, принятых соответствующими властями для обеспечения беспрепятственного получения двух стратегических зерновых культур народом. На встрече побывал специальный корреспондент ФАН.

Аль-Кадри и Аль-Надаф встретились с фермерами и выслушали их требования, в которых, в частности, говорилось о необходимости открытия нового приемного центра в районе Таравирджа, и о необходимости компенсации фермерам, чьи посевы были повреждены в результате пожаров, в частности, освободить их от первой части их долгов в пользу сельскохозяйственного кооперативного банка.

Министр сельского хозяйства отметил, что ожидаемое производство пшеницы в провинции Хасака оценивается в 821 тысячу тонн и 100 тысяч тонн ячменя, что указывает на то, что посевная площадь на уровне Сирии составила 346 тысяч гектаров, что по сравнению с прошлым сезоном, выросло примерно на 250 тысяч гектаров.

Министр сельского хозяйства выявил, что площадь, затронутая пожарами, составила 55 тысяч гектаров, больше всего пострадал урожай ячменя, причины пожаров разные: некоторые сфабрикованные, другие произошли в результате халатности и отказа принять меры пожарной безопасности.

Министр внутренней торговли и защиты потребителей подтвердил факт выполнения всех требований продаж, и то, что поставки зерна осуществляются легко и качественно, а все реализуемое зерно расходится в течение 24–48 часов.

Губернатор Аль-Хасаки Джейс аль-Муса пояснил, что раздача упаковок фермерам началась с двадцать пятого числа прошлого месяца. В данный момент в эти мешки попало уже порядка 400 тысяч тонн зерна.

Министры провели расширенное совещание в филиале Сирийской зерновой корпорации в Аль-Камышлы, в котором приняли участие руководители и заместители руководителей соответствующих учреждений, а также главы управлений социальной и сельскохозяйственной деятельности, в ходе которых они обсудили меры, принятые для обеспечения бесперебойной работы процесса продаж.