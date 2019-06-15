Запад стремится отбить у россиян желание быть патриотами

Тактику так называемого «Бессрочного протеста» внедряют западные кураторы российских оппозиционеров, считает известный политтехнолог и журналист-расследователь с многолетним стажем Андрей Николаев. По его мнению, история с журналистом Андреем Голуновым — лишь первая серьезная ласточка, а конечной целью Запада является «цветная революция» и как результат — свержение законной власти в России.

«Бессрочный протест» и «петля хайпа»

В интервью «Свободной Прессе» Николаев рассказал, какие методы использует сегодня «внесистемная оппозиция», и объяснил, что представляет собой тактика «бессрочного протеста» и «петля хайпа». Эксперт подчеркнул, что с осени 2018 года в РФ была запущена сетецентричная система под названием «Бессрочный протест». Ее координируют через Telegram-каналы, в том числе через канал «Союз протестных групп».

«Особенность деятельности этой группы в том, что правоохранители не смогут найти координатора, потому что его просто нет. То есть координаторами выступают анонимные чаты, а не люди. И эта система пронизывает всю страну. За исключением Крыма и еще пары регионов. Все эти каналы и чаты имеют закрытый характер и жестко модерируются. А вот модераторы находятся, как можно предложить, за границей», — объяснил политтехнолог.

По его словам, повод для протестов не имеет совершенно никакого значения, а их координацией занимаются западные кураторы. Николаев подчеркнул, что в организации протестов «видна очень хорошая технология», к тому же политические активисты, которые имеют достаточно богатый опыт, действуют более открыто и находятся на виду.

«При этом совсем недавно США увеличили финансирование пропаганды в России. Деньги получили радио «Свобода», «Голос Америки», телеканал «Настоящее время». По моим сведениям, они получили на несколько миллионов долларов больше, чем просили их сотрудники в России», — заметил эксперт.

Нестандартный подход к «народному творчеству»

Николаев рассказал и об устройстве системы «Бессрочный протест», отметив, что все группы, каналы и чаты имеют вертикальные и горизонтальные связи. По первым идет формулирование повестки дня, а по вторым обмениваются информацией о событиях на местах.

«И вот на пересечении горизонтальных и вертикальных потоков информации действительно идет народное творчество. Главное его качество в том, что оно никак не организовано. Там уже нет чиновников, координаторов, а все могут участвовать в принятии конкретных решений, наиболее актуальных в конкретном случае. В этом, кстати, заключается нестандартный подход», — рассказал Николаев.

По словам эксперта, в настоящее время система закрыта, о ней мало кто знает. До недавних пор о «Бессрочном протесте» было неизвестно ни политологам, ни правоохранителям, ни чиновникам.

Николаев подчеркнул, что в РФ, действительно, существует такое явление, как социальный протест, однако в его цели не входит изменение конституционного строя.

Политтехнолог объяснил, что Запад продвигает проект «Бессрочный протест» для плацдарма цветной революции. По его словам, противостоять этому можно, но необходимо выводить на улицы вторую сторону.

«Чтобы все видели, что есть и вторая сторона конфликта, а не противостояние власти и общества», — заметил эксперт.

Николаев также указал на интересный факт — протесты начались в Архангельске, куда перевозят мусор из Москвы. Значит, на Западе понимают, что мэр Москвы Сергей Собянин является «одним из реальных кандидатов на участие в предстоящем трансфере власти».

«За рубежом могут понимать, что Собянин — это один из возможных кандидатов в президенты. И его просто решили нейтрализовать иностранные силы. Вот 12 июня на День России он, по идее, должен был гулять по городу, встречаться с москвичами. Но в этом году он просидел в каком-то месте и к людям нормально не вышел», — объяснил Николаев.

Он подчеркнул, что либеральная общественность, которая вышла 12 июня на несанкционированную акцию, использовала дело Голунова лишь в качестве повода для достижения поставленных целей.

По его словам, от некоммерческих организаций требуют отчеты об использовании денег, а для организаторов акций протеста никакие сметы не нужны. Они действуют по простому принципу — если ты контролируешь улицу, то правильно расходуешь средства.

Журналистам не подбрасывают наркотики

Собеседник издания обратил внимание на то, что журналистам обычно не подбрасывают наркотики, чтобы заставить их замолчать.

«Я как журналист с многолетним стажем знаю, что журналистам не подбрасывают наркотики. Их либо убивают, либо с ними договариваются. Подбрасывать журналистам наркотики — это чревато для полиции, потому что профессиональное сообщество всегда защитит», — заметил он.

Николаев особо подчеркнул, что на месте Голунова в настоящее время он бы опасался за свою жизнь, так как «революция нуждается в сакральных жертвах». Эксперт заметил, что дело журналиста «Медузы» не является единственной историей, вызвавшей широкий общественный резонанс в последние дни. Он напомнил об убийстве борца смешанного стиля Сергея Чуева, заступившегося за беременную женщину, об истории с бывшим спецназовцем Никитой Белянкиным, которого втянули в драку, и инциденте с нападением юриста так называемого «ФБК» Любови Соболь на главреда RT Маргариту Симоньян.

«И все это активно крутится в СМИ. То есть ощущение, что напряжение усиливается. И вот тут эта история с Иваном Голуновым. Какие-то странные совпадения. Можно вспомнить, как Шарль де Голль хотел отказаться от использования доллара, и тут же, в 1968 году его сносит восставшая молодежь», — привел аналогию Николаев.

Специалист предположил, что спецкору «Медузы» могли подкинуть наркотики «не из-за разборок МВД и ФСБ», а «просто кто-то подкупил обычного офицера, который не знал ничего о Голунове».

«Просто могли подойти, дать полмиллиона и сказать «закрой его, он к моей девушке ходит», — объяснил эксперт, предположив, что организаторы провокации могут быть связаны с чатами и каналами «Бессрочного протеста».

По словам политтехнолога, в вопросах организации протестных акций важна технология, согласно которой оппозиция избирает повод и навязывает свой протест. Именно таким образом закручивается «петля хайпа», объяснил он.

«Чем больше пишут про протест, тем больше сам протест. Это и есть стратегия «Бессрочного протеста». Ситуация разрешится не в этом году, а ближе к выборам парламента 2021 года. Все поводы закрутятся в одно», — предположил Николаев.

«Спираль молчания»

Он заметил, что для либералов самое главное — «ввести общество в состояние истерии, поддерживать его в напряженности». Именно поэтому, по мнению политтехнолога, информационные поводы будут учащаться. В конечном итоге, ближайшая цель «внесистемной оппозиции» заключается в том, чтобы сделать протест модным.

«Если ты ходишь на митинги, то ты в тренде. И одновременно у тех, кто не согласен, пропадает воля. <…> Это так называемая «спираль молчания». С каждым новым информационным поводом все большее число людей старается молчать и все больше готовы протестовать. И так доводят ситуацию до критической точки», — пояснил политтехнолог.

По его словам, чтобы не допустить подобного развития сценария, необходимо выводить противников оппозиции. К тому же важно донести до общественности, что допустить гражданскую войну или межнациональные конфликты нельзя.

«Люди должны понимать это. Куда приведет новый федеративный договор? Возникает опасность войны, которая будет намного хуже, чем на Украине», — резюмировал Андрей Николаев.

Напомним, спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня, в рюкзаке журналиста и при обыске его квартиры нашли наркотики. История с задержанием Голунова получила широкий общественный резонанс. К делу подключились Совет при президенте по правам человека, уполномоченный по правам человека в РФ, Союз журналистов России, Общественная палата Москвы. Их конструктивные предложения помогли добиться торжества справедливости и закона. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что уголовное преследование журналиста прекращено.

Однако либеральную «тусовку» это не остановило — Голунова использовали в качестве повода для хайпа и самопиара. С указки западных кураторов они решили «раскачать» ситуацию и объявили о проведении несогласованной акции 12 июня в Москве. При этом, стоит отметить, городские власти согласовали митинг на 16 июня. Да и сам Голунов, и руководство «Медузы» призывали отказаться от участия в несанкционированном мероприятии.

Получается, что для либералов дальнейшая судьба журналиста не имеет совершенно никакого значения, они преследуют только свои корыстные цели. Главное — устроить массовые провокации. Однако сотрудники правоохранительных органов в День России сработали слаженно и не допустили, чтобы государственный праздник был испорчен желающими попиариться на деле Голунова.