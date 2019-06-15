Армия Сирии отбивает удары террористов в Хаме, «Ан-Нусра»* несет потери

Сирийская арабская армия отразила очередную массированную атаку, предпринятую боевиками незаконных вооруженных формирований в провинции Хама, на юге идлибской зоны деэскалации. Бандформирования численностью порядка 200 боевиков, несмотря на тяжелые потери, второй день атакуют населенные пункты Хамамият и Кара-Джурн, которые защищает САА.

Боевики из группировок, лояльных «Хайят Тахрир аш-Шам» (коалиции вооруженных группировок, находящихся под контролем членов запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1») открыто заявили о том, что не намерены поддерживать режим прекращения огня, введены с 12 июня в рамках российско-турецких договоренностей. Гуманитарная составляющая и политическая составляющая боевиков не интересуют — боевики пытаются развить наступление на Керназ и в направлении Кафр-Йехуда.

В ходе нападения на Хамамият и Кара-Джурн вчера вечером боевики потеряли до 70 человек личного состава и 10 единиц техники — была уничтожена практически треть ударной группировки террористов. Атаки по этим направлениям происходят практически каждый день — так, в среду «Тахрир аш-Шам» бросил на Хамамият около 150 боевиков, в ходе боев 12 и 13 июня было уничтожено более 100 джихадистов.

Пользуясь режимом прекращения огня, боевики активно применяют против сирийской армии противотанковые ракетные комплексы, завезенные из Турции. Ракеты террористы не экономят, атакуя с помощью тяжелого вооружения даже небольшие группы сирийской пехоты. Небольшие размеры театра военных действий позволяют боевикам «доставать» бронетехнику и транспорт САА вдоль всей линии фронта, существенно сковывая действия правительственных войск.

Для того, чтобы компенсировать потери, главари «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» постоянно направляют на поле боя подкрепления из внутренних частей Идлиба. Вдоль всей линии соприкосновения на юге идлибской зоны деэскалации фиксируется прибытие новых колонн с боевиками и тяжелой техникой, в том числе танками и боевыми машинами пехоты. Сюда же доставляются боеприпасы для систем залпового огня, минометов, а также крупнокалиберного стрелкового вооружения.

Местные источники утверждают, что переброска бронетехники и тяжелого вооружения идет через Кафр-Зету, крупный опорный пункт боевиков на переднем крае их позиций.

Также есть сведения о приготовлениях боевиков к нападению на другом фланге — в районе долины Аль-Габ. За последние сутки в район Аль-Хаваша переброшены несколько танков, «техничек» — пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и другим вооружением, и более 30 боевиков. Одновременно в деревню Аш-Шуллин были доставлены несколько систем РСЗО, минометные и гранатометные расчеты и несколько противотанковых комплексов.

В настоящее время режим прекращения огня служит только интересам террористов, отметил в беседе с Федеральным агентством новостей военный эксперт, доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев. Он предположил, что идлибскую проблему в настоящее время будет трудно решить стандартными и опробованными средствами.

«Ситуация в Идлибе противоречивая, и противоречивость ее — в позиции Турции, которая, по сути, навязала нам режим прекращения огня. Турция всячески выстраивает со своей стороны систему контроля над действиями российских и сирийских сил, проверяя, как соблюдается режим прекращения огня», — отметил эксперт.

Роль Турции в Идлибе продолжает оставаться как минимум неоднозначной, подчеркнул Перенджиев. Особенно с учетом того, что боевики регулярно обстреливали российскую авиабазу «Хмеймим». Однако в результате турки «нарвались» сами — когда их наблюдательный пункт попал под удар боевиков, и Турция была вынуждена попросить ВКС РФ нанести удары, чтобы избежать потерь.

«Весьма вероятно, что боевики вступили в сговор с турецкой стороной, которая позволяет им свободно проходить мимо своих постов и даже поставляет оружие. При этом не прекращаются удары по базе «Хмеймим», и удары вполне серьезные — из РСЗО, с использованием дронов. Я думаю, боевиков вооружают для этого не турки, а — скажем обтекаемо — государство более развитое в военно-технологическом отношении. Как говорится, догадайтесь с одного раза», — заявил эксперт «Офицеров России»

«Получается, на сегодняшний день режим прекращения огня даже если и соблюдался, то соблюдался исключительно из уважения к Турции. Однако Режим прекращения огня никаким образом не в интересах России и Сирии, и даже Турции. В настоящее время режим прекращения огня не выгоден никому, кроме боевиков, поэтому надо ставить вопрос таким образом, что режим прекращения огня — надо прекращать», — заключил собеседник ФАН.

При этом крупные потери вряд ли способны остановить боевиков, считает Перенджиев — абсолютное большинство из них прошли идеологическую обработку в рамках радикального исламизма, считают войну делом своей жизни, а смерть — приглашением в рай. Поэтому они будут продолжать сопротивление и идти даже в безнадежные атаки до тех пор, пока не будут уничтожены.

«Я думаю, главари террористов сильно не переживают по поводу потерь, потому что все потери они рассматривают с идеологической точки зрения. Пополнения они получают регулярно, а рядовые террористы тоже не переживают — у них гибель в качестве шахида идеологизирована, считают, что попадут в рай. Думают, чем больше погибших, тем больше «праведников» в раю. Мы-то, конечно, за то, чтобы они все оказались, в своем «раю», а на земле ни одного не осталось. Хотя, на самом деле, ни в какой рай они не попадут — злодеи в рай не попадают. Во что бы они не верили, а они просто, как говорил наш президент, «просто сдохнут», — подвел итог Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.