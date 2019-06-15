Звезду сериала «Универ» Гайдуляна задержали в центре Москвы

Москва, 15 июня. Актера сериала «Универ» Андрея Гайдуляна задержали сотрудники полиции в центре Москвы. Об этом сам актер сообщил в Instagram Stories.

Как рассказал Гайдулян, он шел по улице мимо амфитеатра. Актер увидел там своих знакомых и подошел к ним, чтобы поздороваться. Неожиданно его задержали полицейские, которых вызвали активисты движения «Лев против», борющиеся с курением и употреблением спиртных напитков в общественных местах, сообщает «Газета Кемерова».

Гайдулян отметил, что его задержали «по непонятным причинам». По словам актера, его обвинили в том, что он нецензурно выражался. Сам Гайдулян утверждает, что не использовал мат.

С актером провели профилактическую беседу, после чего отпустили. По словам Гайдуляна, он не имеет претензий к правоохранителям, но актеру обидно, что полицейские поверили на слово «странному человеку», обвинившему его в нарушении общественного порядка, сообщает телеканал «360».

Андрей Гайдулян родился в Кишиневе в 1984 году. Среди российских зрителей он прославился благодаря роли Саши в сериалах «Универ» и «СашаТаня», выходящих на телеканале ТНТ.

В июле 2015 года актеру был поставлен диагноз лимфома Ходжкина, после чего Гайдулян уехал на лечение в Германию. В 2016 году он вернулся в Россию и снова приступил к съемкам.

В прошлом году Гайдулян тайно женился в Лас-Вегасе на Александре Велескевич. Ранее его супругой была Диана Очилова, которая помогала актеру бороться с раком, однако в 2017 году пара рассталась.