Дамаск, 15 июня. Правительство Сирии делает все возможное, чтобы ускорить выплаты за реализуемые на рынке зерна пшеницы и ячменя филиалу Сирийского зернового учреждения и Общего рекламного агентства в Аль-Хасаке. Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Кооперативный сельскохозяйственный банк продолжает оказывать максимальные услуги по поддержке фермеров в соответствии с законами. Как стало известно, 200 млн сирийских фунтов уже было выплачено из стоимости векселей пшеницы и ячменя, продаваемых в филиал Сирийской зерновой корпорации и Кормовой филиал.

В то же время Сельскохозяйственный банк в Рас-Аль-Айне выдал около 500 миллионов за зерна ячменя, а сельскохозяйственный банк в Абу-Расине потратил 25 миллионов.

Послание сирийского государства идет достаточно четко, несмотря на глобальную и экономическую войну, которая была устроена американской стороной. Власти Дамаска делают все возможное, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и комфорте.