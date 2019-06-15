пшеница и ячмень

Дамаск, 15 июня. Правительство Сирии делает все возможное, чтобы ускорить выплаты за реализуемые на рынке зерна пшеницы и ячменя филиалу Сирийского зернового учреждения и Общее рекламное агентство в Аль-Хасаке. Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Кооперативный сельскохозяйственный банк продолжает оказывать максимальные услуги по поддержке фермеров в соответствии с законами. Как стало известно, 200 млн. фунтов стерлингов уже было выплачено из стоимости векселей пшеницы и ячменя, продаваемых в филиал Сирийской зерновой корпорации и Кормовой филиал.

В то время Сельскохозяйственный банк в Рас-Аль-Айне выдал около 500 миллионов за зерна ячменя, а сельскохозяйственный банк в Абу-Расине потратил 25 миллионов.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Послание сирийского государства идет достаточно четко, несмотря на глобальную и экономическую войну, которая была устроена американской стороной. Власти Дамаска делают все возможное, чтобы люди не чувствовали себя в безопасности и комфорте.